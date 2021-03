Snapdragon 8cx Gen 3 : le processeur ARM pour PC portable monte encore en performance

Avec l'arrivée de la puce M1 d'Apple, la pression s'accentue sur Qualcomm et ses efforts pour développer un processeur ARM suffisamment puissant. Le Snapdragon 8cx Gen 3 sera-t-il le bon ?

Cela fait plusieurs années que Qualcomm tente de proposer des processeurs ARM pouvant faire fonctionner des clients légers, voire des PC portables, ce qui lui permettrait de trouver de nouveaux débouchés pour ses technologies mobiles au-delà des smartphones.

En partenariat avec Microsoft, qui planche sur Windows 10 en version ARM, la firme de San Diego a proposé plusieurs générations de SoC destinés à des PC portables, d'abord directement dérivées des SoC pour smartphones avant de basculer sur des plates-formes conçues dans le départ pour des ordinateurs.

Le SoC Snapdragon 8cx représente ainsi le fleuron de Qualcomm en la matière et a déjà connu deux générations mettant l'accent sur l'autonomie et les connectivités sans fil, à défaut de proposer beaucoup de puissance et une compatibilité large avec les applications Windows courantes.

L'arrivée de la puce M1 d'Apple, également sous ARM et offrant de solides performances en se trouvant au coeur des MacBook Air et MacBook Pro 13 et exploitant macOS avec un ensemble de couches permettant d'utiliser les applications auparavant fonctionnelles sous x86, met la pression sur ces efforts de développement d'une plate-forme ARM efficace.

La solution viendra-t-elle de la troisième génération du SoC Snapdragon 8cx ? Le site Tom's Hardware relate qu'il a été testé sur Geekbench et a fourni des résultats plutôt intéressants.

Uniquement des coeurs performances mais avec quel TDP ?

La plate-forme Snapdragon 8cx Gen 3 opterait pour une configuration cumulant 8 coeurs puissants mais répartis en deux groupes avec des cadences différentes, de 2,7 GHz d'un côté et 2,43 GHz de l'autre, abandonnant donc le principe des coeurs économiques en soutien des plus puissants, utilisé jusqu'ici.

Avec ce choix de coeurs, la puce atteint des scores de 982 points en test single core et de 4918 points en test multicore, ce qui lui permet de se rapprocher des performances des processeurs Intel Core i7 Tiger Lake de 11ème génération, au moins en multicore.

En single core, la puce de Qualcomm grimpe sensiblement par rapport aux deux précédentes versions (725 à 800 sur le même test).

Les résultats sont intéressants mais l'histoire ne dit pas encore si la troisième itération du Snapdragon 8cx conserve la puissance de 7W des versions précédentes qui était l'un des atouts pour la très longue autonomie revendiquée des machines.

En comparaison, la puce Apple M1 atteint des scores de 1710 / 7660 sur le même benchmark mais avec une puissance de 20 à 24W et des coeurs poussés à 3,2 GHz.