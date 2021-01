Face à l'Apple M1, Qualcomm prépare une nouvelle version de son SoC Snapdragon 8cx

Cela fait plusieurs années que Qualcomm collabore avec Microsoft pour tenter de mettre au point une plate-forme matérielle associée à Windows 10 mettant en valeur les PC portables ARM.

Après avoir transposé des SoC pour smartphones sur des PC, la firme de San Diego a développé une première solution directement pensée pour les ordinateurs avec le Snapdragon 8cx 5G, passé fin 2020 en Gen 2 ajoutant des fonctions de sécurité pour entreprise.

Entre-temps, Apple a dévoilé sa puce M1 équipant ses nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13 et mettant une claque à tout le segment par ses performances relevées et ses optimisations.

Tout en faisant bonne figure en saluant l'arrivée d'un concurrent sur les processeurs ARM, Qualcomm ne va sans doute pas tarder à réagir et le site WinFuture évoque déjà la préparation d'une nouvelle puce SC8280 qui prendra la suite des Snapdragon 8cx et 8cx Gen 2.

Riposte à la puce Apple M1 ou exploration de nouveaux horizons ?

Elle est qualifiée de haut de gamme et a été repérée dans des systèmes avec 8 Go de RAM LPDDR5 et un écran 14 pouces, avec la possibilité d'atteindre 32 Go de RAM LPDDR4x, au lieu de 16 Go sur les machines actuelles.

WinFuture spécule sur le fait qu'il pourrait s'agir d'une réponse à la puce M1 d'Apple tout autant qu'une première incursion sur les PC de bureau ARM, tout en reconnaissant que la présence d'un modem 5G Snapdragon X55 tend à faire penser à un sysètme plutôt mobile, même s'il reste toujours possible d'utiliser la 5G en accès internet fixe FWA.

L'empreinte du SoC SC8280 est plus large que celle du Snapdragon 8cx, ce qui laisse penser que cette prochaine génération de SoC ARM aura un plus grand nombre de coeurs que la configuration octocore actuelle.