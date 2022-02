Pour la gravure en 3 nm des Snapdragon 8, Qualcomm abandonnera Samsung pour TSMC

| Source : The Elec

Même s'ils sont des partenaires de longue date, Qualcomm et Samsung ne feront peut-être pas la route ensemble l'an prochain. Après les rumeurs de difficultés de rendement sur la gravure en 4 nm pour le SoC Snapdragon 8 Gen 1, le groupe de San Diego aurait décidé de passer par le concurrent taiwanais TSMC pour gérer la production en 3 nm l'an prochain.

Si Samsung garde la main sur la production en 4 nm cette année, une partie de la production des SoC va être transférée à TSMC, rapporte la publication The Elec qui souligne que le fondeur coréen est en train de perdre de gros clients.

Et la décision de faire appel à la gravure en 3 nm de TSMC pour le SoC Snapdragon 8 Gen 2 l'an prochain aurait été actée cette semaine. Les rendements de production chez Samsung en 4 nm ne seraient que de 35% pour le SoC Snapdragon 8 Gen 1 et ils seraient encore plus bas pour la production de l'Exynos 2200.

Le départ de Qualcomm vers TSMC serait une mauvaise nouvelle pour les ambitions de Samsung de rattraper ce dernier en matière de fonderie d'ici la fin de la décennie mais ce n'est pas la première fois que le groupe de San Diego bascule de l'un à l'autre en fonction de ses besoins.