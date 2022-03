Snapdragon 8 Gen 2 / Eynos 2300 : des puces un peu plus performantes, beaucoup plus gourmandes ?

Les SoC mobiles constituent un délicat équilibre entre performances et consommation d'énergie et il a fallu trouver de nombreuses astuces pour combiner ces deux aspects de façon acceptable.

Les générations actuelles sont entrées dans l'ère des coeurs ARMv9 gravés en 4 nm avec des coeurs standard et un coeur ARM Cortex-X surpuissant, tandis que les GPU continuent d'évoluer et que les capacités de traitement IA connaissent des progressions plus que doublées chaque année.

Dimensity 9000 de MediaTek

Cela freine ainsi les progrès qui pourraient être réalisés sur l'autonomie (la parade peut être trouvée en proposant des charges très rapides ou en intégrant des batteries de grande capacité)...et cette problématique pourrait s'accentuer l'an prochain.

Selon certaines sources, le puissant coeur ARM Cortex-X3 de prochaine génération serait en évaluation chez les grands concepteurs de puces mobiles et il apparaît déjà qu'il offrira un gain modéré de performances pour une consommation d'énergie significativement plus élevée.

Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm

La raison proviendrait de la forte progression des performances IA alors que l'IPC (Instruction per Cycle) de l'architecture reste à peu près la même. Les besoins de restructuration (augmentation des caches...) et la solliciation accrue des coeurs pour accompagner cette évolution conduiraient à une hausse sensible de la consommation d'énergie.

Le problème pour les futurs Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, Exynos 2300 de Samsung et Dimensity de MediaTek risque donc d'être celui d'un gain en performances modéré pour une consommation d'énergie en forte hausse, avec des répercussions sur l'autonomie générale, malgré l'utilisation d'un noeud de gravure affiné.

La source de l'information souligne que ces acteurs n'ont aucune autre alternative à court terme que d'utiliser les architectures standard de ARM et qu'ils ne pourront donc échapper à ces difficultés techniques.