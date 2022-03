Qualcomm Snapdragon X70 : le modem 5G nouvelle génération avec intelligence artificielle

Qualcomm profite du salon MWC 2022 pour annoncer la nouvelle évolution de son modem 5G. Avec le Snapdragon X70, l'intelligence artificielle vient optimiser l'utilisation des fréquences sub-6 GHz et mmWave.

Les modems Snapdragon X60 et X65 ont déjà poussé les performances des smartphones en matière de débits et de temps de latence, et on les retrouve dans les dernières générations de SoC Snapdragon 8.

Avec le nouveau modem Snapdragon X70 annoncé sur le salon MWC 2022 de Barcelone, Qualcomm reste sur les performances du X65 avec des débits descendants jusqu'à 10 Gbps (et 3,5 Gbps en liaison montante) et ajoute une couche d'intelligence artificielle pour optimiser à la volée l'utilisation des fréquences 5G et le fonctionnement des composants RF.

Au-delà des performances brutes, c'est du côté des réglages fin des composants associés au modem que la firme de San Diego compte faire la différence par rapport à ses concurrents en se donnant les moyens de gérer les scénarios toujours plus complexes de liaison entre le smartphone et le réseau cellulaire pour maintenir des performances optimales dans toutes les situations.

Avec les agrégations de bandes de fréquences qui sont désormais possibles entre générations différentes (4G et 5G) et sur un spectre allant de 600 MHz à 41 GHz pour atteindre de très hauts débits, dignes d'une "fibre sans fil", l'intelligence artificielle permet de résoudre cette complexité et de fournir des performances soutenues dans le temps.

Le modem Snapdragon X70 est gravé en 4 nm, compatible avec la Release 16 du 3GPP et profite de mécanismes avancés comme Qualcomm 5G Power Save Gen 3 pour limiter la consommation d'énergie et préserver l'autonomie des smartphones, tablettes et PC portables.

Qualcomm annonce la livraison des premiers échantillons du modem Snapdragon X70 à ses partenaires à partir du second semestre 2022 et une présence dans les premiers smartphones dès la fin de l'année. Il devrait en principe accompagner le futur SoC Snapdragon 8 Gen 2.