Snapdragon 8cx Plus : le processeur ARM gonflé à plus de 3 GHz ?

Après le SoC mobile Snapdragon 855 suivi d'une version Plus offrant des cadences supérieures, les indices pointent vers une stratégie similaire pour le SoC Snapdragon 865 dont l'évolution passerait à 3,1 GHz au lieu de 2,8 GHz.

Qualcomm pourrait faire de même avec son processeur ARM pour ultraportables Snapdragon 8cx. Roland Quandt, de WinFuture, évoque l'existence d'une puce SC8180XP (la version standard étant SC8180X), le P supplémentaire pouvant correspondre à un plus.

Cette supposition est lié au fait que cette plate-forme, toujours octocore, serait cadencée plus haut, à 3,15 GHz pour les coeurs puissants, tandis que les coeurs économiques resteraient à 1,8 GHz.

La version standard étant cadencée à 2,84 GHz, ce serait donc la première fois que ce type de processeur ARM dépasse les 3 GHz pour des performances améliorées. Pour la partie graphique, l'Adreno 680 du Snapdragon 8cx Plus serait cadencée à 718 MHz, sans pouvoir préciser s'il y a une évolution par rapport à l'original, dont la valeur n'est pas connue.

Roland Quandt précise que les données qu'il a obtenues datent du début d'année et relevaient plus d'une expérimentation que d'une préparation au lancement d'une variante.Il est donc possible que cette version "Plus" ne voie jamais le jour.

La plate-forme Snapdragon 8cx, annoncée fin 2018, a vu l'ajout d'un modem 5G en décembre 2019, en plus d'une extension de la gamme avec des processeurs Snapdragon 8c et 7c dont on attend toujours de les trouver dans des produits commercialisés.