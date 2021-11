Les Etats-Unis placent sur liste noire des entreprises chinoises du domaine quantique

| Source : Financial Times

Si les télécommunications sont un sujet sensible entre les Etats-Unis et la Chine, le domaine quantique l'est tout autant. Le gouvernement Biden a placé sur liste noire une douzaine d'entreprises chinoises dont huit y sont liées.

Elles ne sont donc plus autorisées à maintenir des liens commerciaux avec les entreprises US dans un effort pour éviter de voir les technologies quantiques occidentales utilisées par l'armée chinoise.

Le Département du Commerce US met de nouveau en avant un risque pour la sécurité nationale et la possibilité que l'armée chinoise puisse développer des contre-mesures et casser les chiffrements.

Les services secrets américains avaient alerté sur l'appétit des entreprises chinoises pour les technologies quantiques et l'intelligence artificielle développés en Occident, rapporte le Financial Times.

Les Etats-Unis ont également placé en liste noire une série d'entreprises pakistanaises pour freiner leur accès aux technologies nucléaires et de missiles ballistiques.

L'entreprise chinoise Phytium de conception de puces électronqiues a égalemnt été bloquée car soupçonnée de fournir des composants pour les missiles hypersoniques en cours de développement et qui constituent une inquiétude pour les Etats-Unis, au point de déclencher en urgence des programmes militaires similaires.