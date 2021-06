Qwant en quête de financement auprès de Huawei

Sous la forme d'obligations convertibles de Hubble, Politico rapporte que le patron du moteur de recherche français et européen Qwant a demandé aux actionnaires de l'entreprise d'accepter un financement à hauteur de 8 millions d'euros.

Derrière ce nom de Hubble se cache le fonds de capital-risque basé à Hong Kong du géant chinois des télécoms Huawei. Selon Politico, la Caisse des Dépôts a voté en faveur d'une telle opération financière, avec l'assurance que Huawei ne sera pas en mesure de convertir à sa guise ses obligations sous deux ans.

Avec notamment le groupe allemand Axel Springer, l'institution financière publique française est actionnaire de Qwant. Pour 5 % à 7,5 % du capital de Qwant et devenir actionnaire minoritaire, Huawei devra obtenir au préalable des autorisations administratives.

Pas une entrée au capital de Qwant

Un porte-parole de Qwant a déclaré qu'il s'agit d'un investissement obligataire et pas d'une entrée dans le capital de Qwant. " C'est un véhicule pour financer notre expansion et c'est surtout avec un acteur mondial crucial qui reconnaît la solidité de notre technologie et le réalité de notre projet. […] Huawei aide Qwant à se développer et à gagner en envergure au niveau européen pour tous les smartphones de la marque qui seront mis sur le marché en France, Allemagne et Italie. "

Rappelons qu'en mars 2020, Huawei avait noué un partenariat avec Qwant pour en faire le moteur de recherche sur les différents modèles de la gamme de smartphones Huawei P40 en France, en Allemagne et en Italie.

Développé en France, Qwant se présente comme le premier moteur de recherche européen Privacy by Design pour une prise en compte de la vie privée et la protection des données personnelles dès la conception. La réputation de Huawei est davantage sujette à caution avec notamment les accusations d'espionnage des États-Unis.

Patron de Qwant, Jean-Claude Ghinozz avait divulgué un chiffre d'affaires de 7,5 millions d'euros pour le groupe en 2020 et des pertes d'environ 13 millions d'euros divisées par deux par rapport à 2019. Une situation proche de l'équilibre est escomptée pour 2021.