Le PC portable gaming Razer Blade 17 à -900€, -51% sur un casque gamer, -63% sur un clavier...

Nous avons sélectionné pour vous cinq bons plans à ne pas rater avec le casque audio Razer BlackShark V2, le clavier Logitech MK540, le PC portable gaming Razer Blade 17, la souris Logitech MX Anywhere 2S et le smartphone Google Pixel 6 128 Go.

Commençons ce dernier top 5 de la semaine avec le smartphone Google Pixel 6 qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Le mobile est pourvu d’un écran de 6,4" OLED FHD+ avec une définition 1080 x 2400 pixels et un rafraichissement de 120 Hz. le smartphone est propulsé par le processeur Google Tensor avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage.

Au niveau de la photographie, le Google Pixel 6 est équipé d'un capteur photo principal de 50 mégapixels, mais aussi d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un capteur de 48 MP avec un téléobjectif équivalent à 104 mm. À l'avant, pour faire des selfies, nous notons la présence dans l'écran, d'un capteur de 8 MP. Enfin, le mobile est doté d'une batterie de 4614 mAh qui offre une belle journée d’autonomie.

Sur Amazon, le smartphone Google Pixel 6 128 Go est au prix de 505 € au lieu de 649 € avec la livraison gratuite.



Passons à la souris Logitech MX Anywhere 2S qui profite de 63% de réduction sur Amazon.

Cette dernière est pourvue d'un capteur Darkfield qui permet de fonctionner sur toutes les surfaces avec une haute précision atteignant les 4000 PPP. La souris est de type sans fil, elle a besoin d'uniquement de 3 minutes de charge pour une journée d'utilisation. Elle peut être associée à trois ordinateurs différents grâce à la technologie Flow. Et enfin, elle est pourvue de 7 boutons personnalisables.

La souris Logitech MX Anywhere 2S est au prix de 33 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Poursuivons avec le PC portable Razer Blade 17 qui profite de 900 € de réduction toujours sur Amazon.

L'ordinateur est équipé d'un écran FHD de 17,3 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 360 Hz. Il intègre le processeur Intel Core i7 11800H cadencé à 4,60 GHz avec 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. Pour les gamers, l'ordinateur portable profite de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080. Parfait pour les jeux-videos.

Le PC portable gamer est compatible Bluetooth et WiFi et nous notons la présence de quatre ports Thunderbolt et de six ports USB. Sa batterie vous fera profiter de 9 heures d'autonomie. Pour finir, il intègre Windows 10.

Sur Amazon, le PC portable Gaming Razer Blade 17 est au prix de 2799 € au lieu de 3700 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le clavier Logitech MK540 + souris qui est à petit prix sur Amazon.

Il offre une frappe de précision et une réduction de bruit. De plus, il possède un repose-poignet et il est ajustable en hauteur. Le clavier et la souris possèdent une énorme autonomie qui peut durer jusqu'à 36 mois. Certaines touches du clavier sont personnalisables avec des raccourcis qui simplifient notre utilisation comme la calculatrice ou encore les accès directs aux médias. Vous n'aurez besoin que d'un mini récepteur USB Unifying pour le clavier et la souris.

Sur Amazon, le clavier Logitech MK540 + souris est au prix de 38 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le casque Razer BlackShark V2 qui voit son prix chuter de 51 % toujours sur Amazon.

Ce dernier est équipé de haut-parleurs Razer Triforce en titane de 50 mm qui offrent une expérience audio optimisée avec des aigus plus riches et des basses plus puissantes. Son micro cardioïde est associé à une carte son qui permet un enregistrement parfait. De plus, il profite de l'annulation passive de bruit. Il est aussi accompagné de coussinets en mousse à mémoire de forme respirante et ultradoux pour un confort à toute épreuve.

Sur le site d'Amazon, le casque Razer BlackShark V2 est au prix de 59 € au lieu de 120 €.



