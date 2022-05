Cinq offres de folie avec un casque Razer, une montre Apple, des écouteurs Huawei, une imprimante Artillery...

Commençons le top de la journée avec l’imprimante Artillery SideWinder x2 qui est actuellement à prix réduit sur Geekbuying.

Cette dernière est équipée d’un châssis qui intègre un écran tactile couleur, d’un montant en aluminium pour une meilleure stabilité et d’un moteur pas-à-pas AT2100. Elle propose un volume d’impression de 300 x 300 x 400 mm, mais aussi de nombreuses fonctionnalités comme une LED éclairant la zone d’impression, une configuration directe drive avec extrudeur Titan + une tête V6 et une buse Volcano pour une chauffe uniforme.

La Sidewinder X2 est pourvue d’une carte mère 32 bits ainsi que d’un plateau en verre microtexturé type Ultrabase. Pour finir, vous profiterez de son détecteur de fin de filament, d’une mise à niveau automatique grâce au BL-Touch, d’une reprise d’impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques.

Chez Geekbuying, l’imprimante 3D Artillery SideWinder-X2 est actuellement au prix de 299 € avec le code NNNDBFRX2 et une livraison gratuite depuis l’Europe.



Passons maintenant au casque Razer Kraken V3 qui profite également d’une belle réduction sur Amazon.

Il est doté de haut-parleurs en titane de 50 mm qui offrent un son puissant et réaliste. Il profite aussi de la technologie THX Spatial Audio faisant bénéficier du son surround 7.1 et vous donne l’impression d’être au cœur de l’action.

Grâce à Razer Chroma RGB, vous pouvez personnaliser le casque grâce à ses 16,8 millions de couleurs, mais aussi grâce à ses effets d’éclairage. Ses coussinets à mémoire de forme et en simili cuir permettent une bonne isolation sonore et un très bon confort. Pour finir, le casque est doté du micro cardioïde Razer HyperClear totalement amovible. Ce dernier permet de supprimer les bruits de fond.

Le casque casque Razer Kraken V3 est au prix de 55 € au lieu de 110 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Continuons avec la montre connectée Apple Watch SE qui est à petit prix sur Darty.

Elle est pourvue d’un écran Rétina OLED de 40 mm. Cette smartwatch intègre un cardiofréquencemètre au dos du boitier pour contrôler la fréquence cardiaque et le suivi du sommeil.

L’Apple Watch SE permet de vous suivre sur votre sport préféré comme la course à pied, le vélo, la danse et même la natation, le tout grâce à ses capteurs intégrés. Vous pourrez consulter toutes vos statistiques sur l’application dédiée. Pour finir, elle est dotée d’un module GPS et elle est compatible WiFi.

Sur Darty, l’Apple Watch SE est au tarif préférentiel de 266 € au lieu de 300 € avec la livraison gratuite.

Passons maintenant aux écouteurs de type intra-auriculaire TWS Huawei FreeBuds 4i qui profite de 40% de réduction sur Amazon.

Ils sont équipés de drivers de 10 mm et profitent d’une connectivité Bluetooth 5.2. Ils bénéficient aussi de la technologie de réduction de bruit active grâce à un système à double microphone pour chaque écouteur.

Du côté de l’autonomie, les FreeBuds 4i vous font profiter de 10 heures en lecture musicale sans réduction de bruit et de 7,5 heures avec la réduction de bruit activée. Pour finir, le boitier de charge permet d’ajouter une autonomie de 22 heures de musique (sans la réduction de bruit).

Sur Amazon, les écouteurs Huawei FreeBuds 4i sont au prix de 60 € seulement au lieu de 100 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le dongle Fire TV Stick 4K Max qui profite de 38 % de réduction sur Boulanger.

Ce dernier est équipé d’un processeur quadcore à 1,8 GHz avec 2 Go de RAM et 8 Go de stockage. Il prend en charge le streaming 4K Ultra HD, HDR et HDR10+, ainsi que les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos.

Il est doté d’Alexa Home Cinéma qui le permet de connecter avec des appareils compatibles comme Echo Studio ou une paire d’enceintes connectées Echo. Il est bien sûr compatible avec la technologie WiFi.

Sur Boulanger, le dongle Fire TV Stick 4K Max est au prix de 40 € au lieu de 65 € avec la livraison gratuite.



