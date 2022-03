Les meilleurs bons plans de la journée avec deux souris, une caméra de sécurité, un SSD et un PC portable

Aujourd'hui, nous mettons en avant la souris Razer Orochi V2, la caméra de sécurité Blink Outdoor Crucial P5 1 To Plus, le PC portable Acer Swift 3 ou encore la souris Logitech G604

Commençons par la souris gamer Razer Orochi V2 qui voit son prix chuter sur le site de Darty. Elle est de conception ultra légère et ne pèse que 60 g. De plus, elle est dotée de 6 boutons programmables et profite de la technologie sans fil. Elle affiche aussi un profil de droitier.

La souris intègre un capteur optique avec une sensibilité maximale de 18 000 DPI. Elle est dotée de patins en PTFE pour une meilleure glisse. Pour finir, sa batterie offre une autonomie de 39 jours.

Sur Darty, la souris gamer Razer Orochi V2 est au prix de 40 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.



Passons à la caméra de sécurité Blink Outdoor qui profite d'une superbe offre avec l'Echo Show sur Amazon.

Elle est totalement discrète et permet de filmer sur un angle de 110° avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Elle est dotée de la technologie sans fil et offre une autonomie de deux ans sans devoir la recharger. Elle intègre aussi un micro et elle est compatible avec Alexa. Pour finir, elle dispose d'un détecteur de mouvement et elle est dotée de la vision nocturne. La caméra est accompagnée de l'Echo Show 5

Sur le site d'Amazon, la caméra de sécurité Blink Outdoor + Echo Show 5 est au prix de 77 € au lieu de 190 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite au disque SSD Crucial P5 1 To Plus qui profite d'une bonne réduction sur Amazon.

Ce SSD est de type NVMe PCIe en format M.2. Il propose une vitesse d’écriture de 3000 Mo/s pour une vitesse de lecture de 6600 Mo/s. Il montre aussi un bon taux d’opération par seconde de 430 000 / 500 000 IOPS. Au niveau de la durée de vie, le Crucial P5 Plus 1 To possède une durée de vie très longue de 2 millions d’heures.

Sur Amazon, le disque SSD Crucial P5 Plus 1 To est au prix de 80 € au lieu de 110 € avec la livraison gratuite.



Continuons ce top 5 par le PC Acer Swift 3 qui profite actuellement d'une réduction sur le site de Boulanger.

Il intègre un écran de 16" avec une définition de 1920 x 1080 px et il est propulsé par le processeur Intel Core i5 10300H avec 16 Go de Ram et 512 Go d'espace de stockage en SSD. Le PC portable est compatible avec le Bluetooth 5.1 et le WiFi 6. De plus, il est équipé d'un port HDMI, de quatre ports USB-C et de deux ports USB 3 ainsi que d'une prise jack. Enfin, vous pouvez profiter de votre PC portable pendant 10 heures sans le recharger.

Sur le site de Boulanger, le PC Acer Swift 3 est au prix de 749 € au lieu de 999 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la souris Logitech G604 qui profite d'un petit prix sur le site de la Fnac.

Elle est dotée de 15 boutons programmables et du capteur HERO 25K qui permet d'atteindre une sensibilité de 25 600 DPI. De plus, elle profite de la technologie LIGHTSPEED qui permet une connexion ultra rapide en Bluetooth. Pour finir, une pile AA permet jusqu'à 240 heures d'utilisation.

Sur le site de la Fnac, la souris Logitech G604 est au prix de 60 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite.



