Nucléaire : plusieurs réacteurs risquent de ne pas redémarrer à temps

On risque de manquer d'électricité cet hiver si un froid trop vif poussait la consommation d'énergie au-delà de capacités de production affaiblies par la crise énergétique et la mise à l'arrêt de nombreuses centrales pour maintenace ou vérification de problèmes de corrosion sur certains tuyaux des installations.

EDF a déjà promis de tout faire pour relancer dans les semaines et mois qui viennent les 25 réacteurs (sur 56, dont 15 pour contrôle de la corrosion) du parc nucléaire encore à l'arrêt mais les calendriers sont bousculés, entraînant des retards au redémarrage.

Selon Reuters, un mouvement de grève a été déclenché ce mercredi 12 octobre 2022 pour cinq réacteurs nucléaires, avec un impact sur les travaux de maintenance en cours.

Réaction aux réquisitions dans les raffineries

La FNME-CGT (Fédération nationale des mines et de l'énergie) en est à l'origine et elle vient en écho à la grève bloquant plusieurs raffineries chez TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, également à l'initiative de la CGT.

L'annonce de la réquisition des personnels sur les raffineries par le gouvernement semble avoir conduit au durcissement des positions côté syndicat, avec une extension au nucléaire.

Si le nouveau mouvement de grève n'affecte pas la production d'électricité des centrales, la situation d'EDF reste délicate avec une capacité de production d'électricité d'origine nucléaire limitée à 30 GW alors qu'elle tablait sur 35 GW à mi-octobre et une perspective de relance des réacteurs à l'arrêt encore retardée.

La crainte des coupures de courant

Le nouveau mouvement de grève s'ajoute à plusieurs autres intervenus en septembre et début octobre, demandant une révalorisation des salaires. Il n'y a pas encore péril en la demeure mais la promesse de relance d'un maximum de réacteurs d'ici la fin de l'année risque d'être difficle à tenir.

La crainte reste de subir des vagues de froid précoces qui entraîneraient des pics de consommation au-delà de la capacité de production nationale, faisant alors passer en dispositif Ecowatt rouge avec diverses mesures prévues pouvant aller jusqu'à des coupures d'électricité localisées.

L'objectif reste de ne pas arriver à une situation de black-out électrique généralisé et hors de contrôle, d'où la vigilance renforcée et étendue de RTE, gestionnaire du réseau de distribution électrique, et l'appel aux éco-gestes et aux mesures de sobriété énergétique.