Les meilleures promotions du jour avec le smartphone Realme 6, l'iPhone 12, Samsung Galaxy Tab A7 ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Realme 6 qui embarque un processeur Helio G90T avec 4 à 8 Go de RAM et 64 Go à 128 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD. Il possède un écran de 6,5 pouces FHD+ avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 90 Hz.

À l'arrière du Realme, vous profiterez d'un capteur principal de 64 mégapixels avec trois autres modules de 8 mégapixels, 2 mégapixels et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Le Realme 6 est alimenté par une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide 30 W.

En ce moment, Rue du Commerce propose le smartphone Realme 6 128 Go à 169 € au lieu de 269 € !



Vous trouverez d'autres promotions en ligne ci-dessous :

