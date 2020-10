Les smartphones realme 7 et 7 Pro débarquent en France

Avec ses deux principaux représentants que sont le realme 7 et le realme 7 Pro, la série realme 7 n'a rien de secret. Les appareils ont en effet déjà été dévoilés le mois dernier. Ils sont désormais officiels pour la France.

Le realme 7 Pro se distingue par son écran Super AMOLED FHD+ de 6,4 pouces et la présence d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran, alors que c'est un écran LCD FHD+ de 6,5 pouces pour le realme 7. Le taux de rafraîchissement est toutefois de 60 Hz pour le modèle Pro, alors qu'il est de 90 Hz pour le modèle standard.

realme 7 Pro

Au niveau de la batterie, elle est de 5000 mAh pour le realme 7 avec charge rapide 30 W, tandis que c'est une capacité de 4500 mAh pour le realme 7 Pro avec cependant charge rapide 65 W (65W SuperDART ; charge complète en 34 minutes).

C'est un SoC Snapdragon 720G de Qualcomm pour le realme 7 Pro et un récent SoC Helio G95 de Mediatek pour le realme 7. Les configurations vont jusqu'à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

realme 7 Pro

En ce qui concerne l'optique, les appareils disposent à l'arrière d'un quadruple capteur photo avec module principal de 64 mégapixels (Pro ; 48 mégapixels sinon), ultra grand angle de 8 mégapixels, capteur monochrome et macro. Le téléobjectif avec zoom optique x2 a été abandonné.

realme 7

Avec le realme 7 Pro, realme met en avant des algorithmes pour l'astrophotographie. À l'avant, il dispose d'un capteur photo de 32 mégapixels, alors que c'est un capteur photo de 16 mégapixels pour le realme 7.

Pour les realme 7 et 7 Pro, realme souligne que ce sont les premiers à passer la vérification de la fiabilité des smartphones du TüV Rheinland. Ils seront respectivement disponibles à partir du 21 octobre et du 13 octobre.

realme 7 :

4 Go + 64 Go : 179 € en exclusivité sur Cdiscount et realme.com pour les premiers 2 000 acheteurs (précommande à partir d'aujourd'hui)

6 Go + 64 Go : 199 €

8 Go + 128 Go : 249 €



realme 7 Pro :

8 Go + 128 Go : 329 € avec 30 € d'offre de remboursement du 13 au 19 octobre chez les revendeurs partenaires* et à 309 € à la Fnac du 20 au 30 novembre

* Amazon, Fnac, Darty, LDLC, Rue du Commerce, Boulanger, Cdiscount et Électro Dépôt.