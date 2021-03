Le Realme 8 Pro avec capteur 108 mégapixels dévoilé à moins de 300 €

La marque Realme dévoile aujourd'hui son smartphone Realme 8 Pro pour boxer dans la même catégorie que le Redmi Note 10 Pro… ce qui passe également par la présence d'un capteur photo principal de 108 mégapixels à l'arrière. Un élément qui est présenté comme le plus important du Realme 8 Pro.

Il s'agit bien évidemment d'un capteur photo de type Samsung Isocell HM2. Avec ouverture f/1,88, il est avec taille de capteur de 1/1,52" et une résolution maximale de 12000 x 9000 pixels. Realme souligne la technologie de pixel binning pour fusionner 9 pixels en 1 (neuf pixels adjacents de 0,7 µm) et améliorer la qualité de l'image, y compris dans des environnements avec faible luminosité.



Avec une technologie Zoom In-Sensor, Realme vante par ailleurs une plus grande clarté qu'avec un zoom optique 3x. Le capteur de 108 mégapixels est associé à un ultra grand angle de 5 mégapixels, macro de 2 mégapixels, capteur de profondeur en noir et blanc de 2 mégapixels. À l'avant, c'est un capteur photo de 16 mégapixels (f/2,45).

Le Realme 8 Pro affiche sur un écran Super AMOLED FHD+ de 6,4 pouces (taux de rafraîchissemnent de 60 Hz). Il est équipé d'un SoC Snapdragon 720G avec 8 Go de RAM (LPDDR4X) et 128 Go de stockage (UFS 2.1). Il embarque une batterie de 4500 mAh avec support de la charge rapide 50 W (SuperDart 50 W) et la promesse d'une charge complète en 47 minutes.

Avec des finitions Bleu lacté et Noir spatial, le Realme 8 Pro affiche en grand le slogan " Dare to Leap " de la marque sur son dos. Ce slogan disparaît avec une finition Noir infini pour le Realme 8 Pro qui est en précommande sur realme.com à 299 €. Realme aiguille également vers le site Fnac, mais la commercialisation débute officiellement le 31 mars.