Le superbe realme 8 Pro en TRES forte promotion (capteur 108 MP,...) mais aussi d'autres bons plans

Le smartphone realme 8 Pro fait partie de la gamme des téléphones à moins de 300 € mais ce dernier possède un avantage sur la concurrence, un excellent rapport qualité vs prix ! D'autant plus quand il est en très forte promotion comme aujourd'hui !

Le smartphone realme 8 Pro est un smartphone léger et agréable à prendre en main. Il propose un écran super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels.

Il embarque un SoC Snapdragon 720G (G pour gaming) avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne. Le smarphone évoluera sous Android 11 avec la sous-couche realme UI.

À l’arrière, vous pourrez profiter d’un quadruple capteur photo avec un module principal de 108 MP, et trois autres modules de 8, 2 et 2 MP. Devant, le capteur photo est de 16 mégapixels.

Le realme 8 Pro est alimenté par une batterie Li-Po de 4500 Watts compatible avec la charge rapide 65 Watts, lui conférant une autonomie d’environ 24 h et moins d’une heure pour le recharger totalement.

Vous trouverez aujourd'hui seulement l'excellent smartphone realme 8 Pro au prix réduit de 254 € au lieu de 299 € prix officiel avec le code SDFRC37 et la livraison gratuite depuis la France.



