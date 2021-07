Samsung 10A : la batterie externe à 5,49 € au lieu de... 59,99 € !! Et TOUTES les promotions du jour

Grâce à un cumul de bons plans, la batterie externe Samsung 10A voit son prix réduire de 91 % !!! Plus d’excuses, c’est le moment de s’équiper !

Nous le savons, il nous arrive à tous à un moment de manquer de batterie sur son smartphone, tablette, etc. C’est là qu’entrent en piste les batteries externes comme la Samsung 10A.

De couleur argentée, avec sur le côté la présence de deux ports USB (A et C), d’un bouton marche / arrêt et d’un indicateur de batterie, elle est équipée d’un accumulateur de 10 Ah.

De plus, elle bénéficie de la charge rapide 2A et est compatible avec un chargeur à induction pour les appareils dotés du système Qi. Il est tout à fait possible de charger deux appareils en même temps.

Vous trouverez la batterie externe Samsung 10A au prix plus que réduit de 5,49 € au lieu de 59,99 € chez Boulanger avec le cumul du code VIP15 et l’ODR de 20 €. De plus la livraison est gratuite.





Et vous trouverez ci-dessous notre sélection de la journée des meilleurs bons plans fouinés dans les recoins du net :

Smartphone

Ecran

Viewsonic VX2718 27" à 180 € au lieu de 240 € (Cdiscount)





Ordinateur

Vélo électrique

Xiaomi Mi Smart à 500 € au lieu de 1000 € (Fnac)





Télévision

TV LG OLED48A 48" à 1099 € au lieu de 1499 € (Fnac)

LG OLED65C 65" à 2299 € au lieu de 2999 € (Darty)





Son

Accessoire

Divers

Balance connectée Wowdsgn à 18 € au lieu de 30 € avec activation du coupon Amazon

Appareil photo Panasonic Lumix S5 à 1299 € au lieu de 1999 € avec le coupon à activer de 300 € sur Amazon

Et surtout, n'hésitez pas à aller consulter nos autres bons plans comme le trio tablette MatePad 11, pc portable MateBook X et la TV LG OLED48A ou encore la montre connectée Youpin Haylou RS3