Casques, écouteurs et enceintes : des promotions qui font du bruit !

Sortez la musique et branchez vos écouteurs ou votre casque !! Et si vous n'en avez pas ou souhaitez en changer, découvrez notre très belle sélection de produits en promotion.

Commençons par le casque Sennheiser HD 450BT, avec un design très simple et une finition de couleur noir matte, et qui ne pèse que 240 g. Il est compatible Bluetooth et peut se connecter à un smartphone. On peut l'associer à son application téléchargeable sur vos mobiles. Le casque offre une très bonne autonomie de 30 heures afin de profiter de sa musique toute la journée sans interruption.

De plus, il est équipé d'un système de réduction active du bruit et permet donc un son de qualité supérieure sans être perturbé par les bruits extérieurs. Il sera le compagnon idéal de vos voyages.

Vous pouvez trouver le casque sans fil Sennheiser HD 450BT à seulement 103 € au lieu de 179 € sur Amazon avec une livraison gratuite et rapide.



