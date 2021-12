Realme GT 2 Pro : le smartphone sous Snapdragon 8 Gen 1 annoncé le 9 décembre

Le SoC Snapdragon 8 Gen 1 ayant été officalisé, la ruée des annonces de smartphones se prépare et le 9 décembre pourrait être riche en nouveaux modèles, dont le GT 2 Pro de Realme.

Qui sera le premier à annoncer un smartphone équipé du nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm ? Si Motorola semble bien parti avec un Moto Edge X30 attendu le 9 décembre, un autre acteur pourrait tenter de lui voler la vedette le même jour.

La marque Realme semble en effet bien décidée à annoncer très tôt son smartphone Realme GT 2 Pro dont on a commencé à avoir un premier aperçu ces dernières semaines.

Un nouveau teaser précise en effet une date de présentation (en Chine) pour le 9 décembre et l'on pourrait donc assister à de multiples annonces à quelques heures d'intervalle.

Après un Realme GT remarqué pour sa finition en cuir jaune et son prix attractif pour un smartphone avec Snapdragon 888 (600 € à son lancement, moins de 500 € actuellement), le Realme GT 2 Pro va changer de style tout en utilisant la même recette.

Armé d'un affichage 6,8 pouces AMOLED 2K avec rafraîchissement 120 Hz, il proposera donc un SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le bandeau à l'arrière devrait proposer trois capteurs photo 50 (grand angle) + 50 (ultra grand angle) + 8 megapixels (téléobjectif), ainsi qu'un module 32 megapixels en façade dans un poinçon.

On notera également une charge rapide de 125W, au lieu de 65W pour le Realme GT, ce qui assurera une charge complète en un quart d'heure. Le Realme GT 2 Pro devrait être lancé avec Android 11 à bord et surcouche Realme UI 3.0, la migration vers Android 12 étant prévue plus tard.

Enfin, la rumeur veut que le tarif soit légèrement plus élevé que pour le Realme GT en se positionnant vers 799 dollars.