Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition : le smartphone est disponible !

Après la version Naruto, c'est Dragon Ball Z qui a les honneurs d'une édition limitée chez le fabricant Realme et cette fois autour du smartphone Realme GT Neo 3T. La formule semble efficace pour se différencier et elle donne aux fans de l'anime de quoi afficher son attachement à son univers.

Le smartphone possède des caractéristiques similaires à la version standard avec un affichage 6,62 pouces AMOLED FHD+, rafraîchissement 120 Hz et luminosité jusqu'à 1200 nits.

A bord, on trouvera un SoC Snapdragon 870 avec compatibilité 5G associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage mais aussi une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 80W SuperDART.

Gonflé au Kaméhaméha

Trois capteurs photo sont présents à l'arrière avec un module principal de 64 megapixels, un ultra grand angle et un capteur macro, tandis que le capteur à selfies est de 16 megapixels.

La coque possède des coloris et des motifs rappelant l'univers de Dragon Ball Z et comprend fonds d'écran, animation de charge et icônes personnalisés. Le packaging est lui aussi soigné en conséquence.

Le Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition est disponible dès à présent sur le site de realme au prix de 499,99 €.