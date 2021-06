Le smartphone realme narzo 30 5G à seulement 125 €, mais aussi des routeurs Wifi, écouteurs, smartphones...

Le récent smartphone narzo 30 5G de chez realme, qui a été lancé officiellement sur le marché européen en mai dernier, a de quoi nous attirer avec son prix canon et ses caractéristiques alléchantes.

Disponible en deux couleurs, le smartphone est équipé d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces. Avec un taux de rafraichissement de 90 Hz pour une meilleure fluidité, il s’accompagne d’une résolution FHD+.

Propulsé par le processeur Dimensity 700 5G et couplé à une mémoire RAM de 4 Go et 64 Go d’espace de stockage, le narzo 30 5G permet une utilisation fluide lors d’une utilisation standard sous Android 11. Il est aussi possible d’ajouter une carte micro SD montant ses capacités de stockage à 1 To maximum.

De plus, il est doté de 3 capteurs photo dont la caméra principale est de 48 mégapixels et de deux autres de 2 MP chacun pour la macro et les monochromes. Le module photo frontal permet une définition de 16 MP.

En termes d’autonomie, il est alimenté par une batterie de 5000 mAh, parfaite pour une journée d’utilisation. Il est livré avec un chargeur rapide de 18 W.

Vous trouverez sur la boutique officielle de realme sur AliExpress, le narzo 30 5G au tarif réduit de 125 € au lieu de 218 €

Vous trouverez également d'autres produits très intéressants depuis ce mardi matin 9 h chez AliExpress

