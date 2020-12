RED by SFR répond à Bouygues Telecom avec un forfait 5G sans engagement

Dès l'ouverture de son réseau 5G, Bouygues Telecom a activé ses forfaits mobiles 5G Sensation annoncés durant l'été mais l'opérateur a aussi lancé une offre B&You avec un forfait mobile 5G sans engagement avec 130 Go de data mensuelle pour un tarif de 24,99 € / mois sous forme de série spéciale 5G proposée jusqu'au 16 décembre.

Alors que cette offre est sur le point de se refermer, Red by SFR riposte en proposant à son tour un forfait mobile 5G similaire "sans engagement, sans prix qui double au bout d'un an".

Il propose appels et SMS / MMS illimités et une enveloppe data mensuelle de 130 Go, avec 13 Go utilisable en itinérance dans l'Union européenne et les DOM. En cas de dépassement, il faudra passer par une recharge de 50 Go pour 10 €, non renouvelable mais l'usage modem est inclus avec ce forfait.

Et le tarif se calque sur celui de l'offre concurrente puisque le forfait 5G Red by SFR se positionne à 25 € par mois. Dans les deux cas, les opérateurs proposent aussi des forfaits avec engagement au tarif relevé par la 5G mais tentent de mitiger le risque avec ces forfaits proposés par leurs marques Web.

La tentative de monétisation de la 5G risque de toute façon de rapidement voler en éclats. Free Mobile vient de lancer son offre 5G...au même tarif qu'en 4G, annonçant d'emblée la couleur d'une tendance qui se répète de génération en génération de réseau.

Rappelons les offres actuelles en promotions sur les forfaits mobiles avec un forfait Free Mobile 80 Go de data à 11,99 € par mois pendant 12 mois, un forfait mobile 80 Go à 15 € chez RED by SFR, mais aussi Sosh avec 80 Go à 15,99 € ou bien encore les forfaits mobiles 80 Go et 100 Go à 14,99 € et 19,99 €, et 24,99 € en 5G 130 Go de Bouygues (B&You) !