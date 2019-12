Forfaits mobiles : RED by SFR s'aligne sur l'offre de Bouygues pour le forfait 100 Go à 15 €

Nous vous en parlions hier, Bouygues Télécom propose deux nouveaux forfaits mobiles très intéressants, afin de couper l'herbe sous le pied notamment de son concurrent direct RED by SFR.

Pour rappel, pour 11,99 € / mois, les abonnés auront droit aux appels et SMS / illimités ainsi qu'à 50 Go de data, dont 10 Go utilisables en roaming en Europe et DOM, et un accès internet illimité le week-end. Et le forfait à 14,99 € / mois propose 100 Go de data mensuelle, dont 10 Go utilisable en roaming mais sans l'internet illimité du week-end.

Aujourd'hui RED by SFR modifie légèrement son forfait pour s'adapter à l'offre à 14,99 € de Bougues Télécom en baissant drastiquement le prix de son option data 100 Go qui passe de 8 € à 3 € par mois avec donc au final un forfait 100 Go à.. 15 € par mois :) Vive la concurrence !

Pour rappel, chez ces deux acteurs de la téléphonie mobile, les tarifs sont fixes pour ces offres sans engagement et n'évolueront pas même après 1 an d'abonnement et les offres sont classiquement réservées aux nouveaux abonnés avec ouverture de ligne.

La nouvelle offre de RED consiste donc maintenant en son forfait RED by SFR à 12 € / mois (au lieu de 15€) avec les appels et SMS / MMS illimités ainsi qu'une enveloppe data de 60 Go mensuelle, valable jusqu'au 23 décembre. Lors des déplacements dans l'Union européenne, le forfait donne aussi droit aux appels et SMS / MMS illimités ainsi qu'à 8 Go de data.

Et pour celles et ceux qui en veulent plus, l'enveloppe data peut être augmentée via une option dorénavant facturée 3 € au lieu de 8 € précédemment, ce qui amènera le forfait 100 Go à 15 € par mois, soit à 1 c€ de l'offre de Bouygues ;)



A noter que cette semaine encore vous disposerez gratuitement de l'option SFR Cloud 100 Go, qui est un service permettant de stocker et d'accéder à tous vos documents (photos, vidéos ...) partout et en toute sécurité.

L'abonné est libre de changer d'un mois sur l'autre de formule en fonction de ses besoins et de ses déplacements, depuis l'application mobile Red&Moi ou via l'espace client. Tous les détails sont disponibles sur la page de RED by SFR.

Nous vous invitons à consulter nos précédents bons plans du domaine à savoir Free Mobile qui se décide enfin à figer son forfait mobile à 9,99 € par mois avec 50 Go de data, ou encore le forfait mobile NRJ Mobile Woot 200 Go à seulement 9,99 € par mois pendant 1 an sans engagement !