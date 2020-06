Bon plan : RED propose des montres connectées en promotion (Apple Watch Series 5, Samsung Galaxy Watch,..)

Red by SFR innove en proposant, non pas des smartphones comme c'est déjà le cas actuellement, mais également maintenant des montres connectées en promotion pour tout achat !

RED by SFR vient encore une fois frapper un grand coup chez les opérateurs. La sous marque de SFR cherche à promouvoir sa nouvelle option pour associer à votre forfait 4G une montre connectée de manière totalement autonome. Pour cela, Red by SFR propose actuelelment une sélection de montres connectées avec jusqu’à 100 € de remise pour tout achat. Parmi les montres on retrouve les Apple Watch Series 5, les Samsung Galaxy Watch Active 2, mais aussi beaucoup d’autres modèles.

Une offre que se révèle très intéressante lorsque l’on couple cet achat avec l’option à 5€/mois pour assurer l’autonomie de sa montre connectée au niveau de la 4G. Cette option est activable avec un simple clic depuis votre smartphone si vous disposez déjà d'un abonnement RED by SFR.

Nous vous rappelons que dans son offre mobile, RED propose son forfait RED by SFR à 12 € par mois (au lieu de 1 5€) avec les appels et SMS / MMS illimités ainsi qu'une enveloppe data de 60 Go mensuelle. Lors de vos déplacements dans l'Union européenne ou dans les DOM, le forfait vous permet aussi de passer des appels en illimités, idem pour les SMS/MMS. De plus vous aurez le droit jusqu'à 8 Go de data.

Vous pourrez améliorer votre forfait mobile en 100 Go de data pour 4 € de plus par mois et/ou 15 Go de data à l'international pour 5 € de plus par mois.

Le forfait Red by SFR est toujours sans engagement, et cela vaut aussi pour les options choisies par les abonnés. Si l'utilisateur a besoin d'un plus gros volume, il pourra changer son data disponible d'un mois à l'autre.

RED propose également une promotion sur son abonnement Internet Fibre ou THD, la RED Box, proposée sans engagement à 23 € /mois. Vous aurez accès à internet en illimité avec un débit plus puissant qu'habituellement allant jusqu'à 1 Gb/s (400 Mbit/s en upload) grâce à l'option " Débit Plus " qui est gratuite au lieu de 5€ par mois. Cette offre inclut également les appels illimités vers les fixes en France et plus de 100 destinations (présentation du numéro, messagerie vocale,...), mais aussi les portables grâce à l'option "Appels illimités vers les mobiles" offerte elle aussi actuellement. La location de la box est incluse.

Et pour ceux qui ne sont pas éligibles à la fibre, vous pourrez également profiter de cette même offre via la technologie ADSL à un tarif réduit de 16 € /mois.

