Bon plan : le Redmi 8A 64 Go à seulement 105 €

Le smartphone d'entrée de gamme Redmi 8A n'est proposé en France que dans sa version 2 Go de mémoire et 32 Go d'espace de stockage, au prix public de 139,90 € sur le site officiel (actuellement en promotion à 119,90 €). Cependant Gearbest propose la version globale (donc la même avec support du français), mais dans sa configuration 4+64 Go et le tout au prix canon de seulement 105 € avec le code X67B7824BE512001 et la livraison gratuite. Une bonne affaire pour ce smartphone champion de l'autonomie !

Pour rappel, le Redmi 8A dispose d'un écran HD+ avec dalle IPS de 6,22 pouces avec protection Gorilla Glass 5.

Il intègre un SoC octocore Snapdragon 439 cadencé à 2,0 GHz épaulé par 2 à 3 Go de RAM (LPDDR3), 32 Go à 64 Go de stockage, avec au niveau photographie un capteur de 12 mégapixels à l'arrière (Sony IMX363) et un module de 8 mégapixels à l'avant.

Sa batterie est de très grosse capacité avec 5000 mAh, soit de quoi tenir plus de 3 jours, avec support de la charge rapide 18 W via un port USB-C.

Enfin il propose le déverrouillage par analyse du visage.

Gearbest propose aujourd'hui le Redmi 8A dans sa version 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage à seulement 105 € avec le code X67B7824BE512001 et la livraison gratuite. Il s'agit bien entendu de la version globale (français ok).

A noter également une autre promotion intéressante chez Gearbest avec le Redmi Note 9 4+128 Go à 153 € au lieu de 229,90 € avec le code D672997834512001 et une expédition gratuite depuis la France.