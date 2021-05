Le superbe drone Hubsan Zino Pro 4K en forte promotion, mais aussi notre sélection

Le drone Zino Pro de Hubsan propose des fonctionnalités de haut vol avec de la vidéo en 4 K, une autonomie de 23 minutes, une portée impressionnante et le fait d'être pliable.

Fabriqué en polycarbonate, donc très solide, il sera résistant contre les éventuels chocs. Pliable, il sera facilement transportable avec des dimensions de 30,46 x 25,24 x 9 cm déplié et de 18,7 x 10,4 x 9 cm plié, et un poids de seulement 700g (hélices et batterie comprises). Il possède également des LED sous chaque rotor permettant de mieux le visualiser même en condition de basse lumière.

Ce drone possède le nouveau système de transmission “LEAS 1.0” permettant une portée annoncée de 4 km, même si en France logiquement vous devez toujours avoir le drone en vue. Il pourra atteindre une altitude de 500 mètres.

Le Zino Pro possède des moteurs de type brushless lui permettant de voler très vite, jusqu'à 36 km/h, le tout avec un faible bruit. Deux modes de pilotage sont possibles : Normal et Sport.

Il intègre bien entendu un système de positionnement précis (GPS et GLONASS), permettant par exemple un retour automatique à la base, et un baromètre intégré pour mesurer la pression atmosphérique.

Sa batterie lipo de 11,4v et 3000 mAh permettra une autonomie d'environ 23 minutes, le temps de recharge étant d'environ 180 minutes. La radiocommande, qui peut être pliée, peut également être rechargée via un câble USB (fourni). Vous pourrez également insérer un smartphone dedans avec un système de glissière, et visualiser dessus de nombreux paramètres de vol (vitesse, hauteur, batterie,...).

Vous pouvez également visualiser le retour vidéo et choisir les différents modes de vol depuis l’application X-Hubsan 2 disponible sur Google Play et App Store.

Un des points forts du Zino Pro est sa capacité à filmer en résolution 4K à 30 images par seconde (3840 x 2160 pixels) avec une caméra de grande qualité embarquant un processeur sport Ambarella A12S. Le capteur optique possède un iso pouvant aller jusqu’à 3 200.

La nacelle à 3 axes stabilisera de façon efficace la caméra pour des images toujours bien orientées même lorsque le drone s’incline, pour des animations fluides. Pour les puristes l'ouverture de l'objectif est de F2.2 et son angle ajustable sur 90°. Vous pourrez enfin utiliser des filtres ND pour une image optimisée même en plein soleil.

Vous pourrez insérer une carte SD de 64 Go (non fournie) pour stocker vos photos et vidéos

Vous pourrez profiter du drone Hubsan Zino Pro 4K au prix réduit de 274 € chez Gearbest avec la livraison gratuite en quelques jours depuis la République Tchèque.



