Xiaomi Redmi K40 : les smartphones prometteurs dévoilés à la fin du mois

La marque Redmi est plutôt connue pour ses smartphones pas chers et bien équipés pour de l'entrée ou du petit milieu de gamme. Mais elle sait aussi proposer des appareils mobiles plus richement dotés avec la série Redmi K.

Des Redmi K20 largement déclinés ensuite en Xiaomi Mi 9T aux Redmi K30 lancés l'an dernier avec des fiches techniques de haut de gamme à des prix très agressifs (moyennant quelques concessions), la série a su s'établir sur le marché.

On est donc curieux de savoir ce que donnera cette année la nouvelle famille Redmi K40, attendue depuis fin 2020 mais qui a sans doute dû patienter pour permettre la mise en avant du Xiaomi Mi 11.

Bonne nouvelle, la date de présentation officielle est désormais connue : ce sera le 25 février 2021. Quelques indications ont déjà émergé comme la présence d'un SoC Snapdragon 7 à bord du Redmi K40 tandis que la version Pro devrait profiter du Snapdragon 888.

On attend aussi des batteries d'au moins 4000 mAh et un prix qui devrait rester, au moins en Chine, en-dessous de l'équivalent de 500 dollars. Les Redmi K40 et K40 Pro devraient être tous deux compatibles 5G et l'on évoque une charge rapide 33W.

Redmi semblait évoquer il y a peu la possibilité de proposer les Redmi K40 sans chargeur inclus, avec une boîte moins épaisse. Quant à la partie photo, des images en fuite montrent un bloc photo avec quatre modules, peut-être pour le modèle Pro.