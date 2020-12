Xiaomi Redmi K40 : premières images supposées de la série

Le fabricant chinois devrait suivre le même calendrier que l'an dernier pour présenter la série Redmi K40, avec un modèle standard ce mois-ci et une version Pro armée d'un SoC Snapdragon 888 durant les premiers mois de 2021.

En attendant d'en savoir plus sur les modèles, des photos supposées ont émergé, donnant quelques détails sur le design. On devrait donc trouver un écran plan et doté d'un poinçon central pour le capteur photo.

La coque reste cachée par un étui mais on peut observer au dos un gros bloc photo positionné non plus de façon centrée mais en angle. Dans ce rectangle qui semble déborder de la coque, une bonne place est faite à un capteur supérieur tandis que trois modules sont regroupés en-dessous, avec le flash déporté sur le côté.

Il n'est pas précisé si les images montrent le Redmi K40 ou le Redmi K40 Pro qui pourrait profiter d'une configuration photo supérieure mais tout annonce une certaine évolution du design par rapport à la série Redmi K30 qui a fait ses débuts il y a un an.

Le Redmi K40 Pro devrait proposer une expérience de flagship à un tarif agressif et on devrait le retrouver décliné sous les autres marques Xiaomi et Poco, à côté de la série de référence Xiaomi Mi 11 qui doit être annoncée à la fin du mois de décembre.