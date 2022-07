Redmi K50s Pro : le premier smartphone de la marque avec capteur 200 megapixels ?

Le fabricant de smartphones Xiaomi pourrait très bientôt lancer un premier appareil mobile doté d'un capteur photo 200 megapixels, tout comme Motorola et son modèle Frontier.

Sans surprise, cette innovation devrait suivre dans les marques filles de Xiaomi, à commencer par Redmi.

Le leaker Yogesh Brar évoque ainsi un Redmi K50s Pro qui offrira une grosse fiche technique et serait le premier à utiliser le module 200 megapixels.

Il embarquerait un affichage 6,67 pouces OLED avec rafraîchissement 120 Hz et support du HDR10+ mais aussi le SoC premium Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 8 à 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Une série Redmi K50S avec Snapdragon 8+ Gen 1

La partie photo sera composée d'un triple capteur avec donc, le capteur 200 megapixels, un ultra grand angle de 8 megapixels et un capteur macro 2 megapixels, mais aussi un module 20 megapixels à l'avant.

- 6.67" OLED, 120Hz, HDR10+

- Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

- Rear Cam: 200MP + 8MP (UW) + 2MP (Macro)

- Front Cam: 20MP

- 8/12GB RAM

- 128/256GB storage

- Android 12, MIUI 13

- 5,000mAh battery, 120W charging

- Dual speakers, in-display fingerprint — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 27, 2022

L'autonomie devrait être correcte grâce à la batterie de 5000 mAh agrémentée d'une charge rapide de 120W, ce qui devrait permettre une charge complète en 20 minutes environ.

On pourra également compter sur Android 12 et la surcouche MIUI 13. Le Redmi K50s Pro serait donc une nouvelle déclinaison de la série Redmi K50 (et K50 Gaming Edition) lancée plus tôt dans l'année. Plus généralement, il entrerait dans une révision Redmi K50s apportant la version Plus du SoC premium de Qualcomm et des ajustements dans les caractéristiques.