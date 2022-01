5 offres de folie avec le Redmi Note 9 Pro, l'OPPO A53, l'écran Dell S2722DGM, le Lenovo Ideapad 3 et le SanDisk 2 To

Encore une énorme sélection que nous avons trouvée pour vous, avec deux smartphones, un écran incurvé, un PC portable et un disque externe SSD.

Commençons cette sélection avec le smartphone Redmi Note 9 Pro qui est doté d'un écran de 6,67" FHD+ avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. Il est propulsé par un SoC Snapdragon 720G épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne.

Du côté de la photo, on note la présence d'un module principal arrière de 64 mégapixels avec trois autres capteurs, dont un de 8 mégapixels, un de 5 mégapixels et un de 2 mégapixels. De l'autre côté, on profite d'un capteur de 16 mégapixels, idéal pour les selfies. La batterie de 5020 mAh permet une très bonne autonomie.

Sur le shop officiel Mi.com, le Redmi Note 9 Pro 6+128 Go est au prix réduit de 199,99 € au lieu de 299,90 €.



Continuons avec le smartphone OPPO A53 64 Go qui voit son prix réduit sur Cdiscount.

Il est doté d'un écran de 6,5" avec une définition de 1600 x 720 pixels et une fréquence d'échantillonnage tactile de 120 Hz avec une luminosité de 480 cd/m². Il est propulsé par Soc Snapdragon 460 cadencé à 1,8 GHz avec 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage.

On note la présence du système d'exploitation ColorOS 7.2 basé sur Android 10. Le smartphone est compatible Bluetooth, WiFi et 4G. Sur le dos, le mobile est équipé d'un capteur de 13 MP et d'un deuxième de 2 MP. Pour les selfies, on profite d'un module de 8 MP.

Sur Cdiscount, le smartphone OPPO A53 64 Go est au prix de 140 € au lieu de 180 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite sur l'écran PC incurvé gaming Dell S2722DGM qui est doté d'une dalle de 27" avec une définition de 2560 x 1440 px pour une luminosité de 350 cd/m². Il propose aussi un taux d'actualisation de 165 Hz et une courbure d'écran de 1500R.

L'écran profite de la technologie FreeSync pour rendre le jeu plus rapide, réactif et fluide. Il profite d'un port HDMI, d'un port DisplayPort et d'une prise Mini Jack.

Sur le site de la Fnac, l'écran PC incurvé gaming Dell S2722DGM est au tarif de 230 € au lieu de 350 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le PC portable Ultrabook Lenovo Ideapad 3 17IML05 qui voit son prix réduit de 200 €

Il est équipé d'une dalle de 17,3" avec une définition de 1600 x 900 pixels. Il est propulsé par le processeur Intel Core i5 10210U avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Il est doté d'un lecteur de carte mémoire 4 en 1, d'un port USB 2, de deux ports USB 3.2, d'un port HDMI et d'une prise combo casque / microphone. Le PC est compatible WiFi et Bluetooth 5.0. On note aussi la présence d'une batterie de 42 Wh offrant une autonomie de 9 heures.

Sur Cdiscount, le PC portable Ultrabook Lenovo Ideapad 3 17IML05 est au tarif réduit de 600 € au lieu de 799 €.



Finissons ce top 5 avec le disque SSD externe SanDisk Extreme 2 To NVMe qui profite de 45 % de réduction sur Amazon.

Ce disque externe offre une performance affichant des vitesses de 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture. Avec sa protection aux chutes, à l'eau et à la poussière, il possède la certification IP55.

De plus, vous profitez d'une garantie de 5 ans et une coque en silicone durable qui offre un design haut de gamme. La capacité de stockage est de 2 To dont les données sont protégées par le cryptage matériel AES 256 bits.

Sur Amazon, le disque externe SSD SanDisk Extreme 2 To NVMe est au tarif 230 € au lieu de 417 € avec la livraison gratuite.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme les écouteurs Lenovo LP40 affichés à seulement 10 € ou encore la très belle souris SteelSeries Aerox 3 à prix cassé, mais aussi notre sélection du jour.