Renault 4 : le concept électrique attend son heure au Mondial de Paris

Le constructeur Renault puise dans ses succès d'antan pour titiller la fibre nostalgique tout en les transformant en véhicules électriques adaptés à l'air du temps et aux transformations du secteur automobile.

La Renault 4 , appelée aussi Renault 4L, va ainsi faire une apparition sur le Mondial de l'Automobile de Paris qui se tiendra du 18 au 23 octobre 2022 en misant sur un format SUV électrique qui sera proposée à partir de 2024.

En amont de la présentation, le constructeur propose les premières images d'un concept-car Renault 4 ne dévoilant que la silhouette globale du véhicule, de face et de côté.

Un concept car façon baroudeur

La Renault 4 électrique, aussi connue sous le nom 4L 4ever, avait déjà révélé son existence en 2021 via une simple illustration de ses phares voulant évoquer un "classique intemporel".

Les nouvelles images montrent plutôt un concept-car type SUV aux allures de tout-terrain avec garde au sol relevée, marchepied, galerie de toit et hayon pouvant accueillir des accessoires.

Le teaser 4ever de 2021

Il s'agit peut-être ici d'explorer des territoires différents de la Renault R5, elle aussi remaniée mais avec une ambition beaucoup plus urbaine, tout en essayant de parler aux "jeunes générations en célébrant les 25 ans du raid solidaire 4L Trophy".

Le modèle de série produit en France

Le concept n'ira pas jusqu'à l'étrange drone Air4 présenté pour les 60 ans d'existence de la 4L mais son aspect de crossover intrigue néanmoins, tout comme la vitre arrière mise en lumière sur l'une des images.

On notera également les phares LED aux formes arrondies rappelant le modèle 4L original et des rétroviseurs réduits à l'état de ligne dépassant de la carrosserie. La future Renault 4 profitera de l'architecture modulaire CMF-BEV commune à différents véhicules chez Renault et Nissan (dont la future R5 électrique) et elle sera produite sur le site de Maubeuge.

A côté du SUV prévu en 2024, la Renault 4 électrique sera aussi proposée en version fourgonnette en 2025. Les performances du concept car SUV ne sont pas encore connues et on en devrait en savoir plus après l'officialisation au Salon de l'auto de Paris mi-octobre.