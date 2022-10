Renault 4Ever Trophy : la 4L joue les baroudeurs au Mondial de l'Automobile

Le constructeur Renault fait revivre ses grands succès sous l'angle de la motorisation électrique et l'ouverture du Mondial de l'Automobile de Paris , qui va va faire la part belle aux véhicules électriques, est l'occasion de présenter un nouveau show-car inspiré de la mythique Renault 4 ou 4L, sous le prisme de l'electrification.

Après avoir simplement montré la calandre d'un modèle électrique 4Ever en 2021 puis dévoilé un concept volant Air4 pour les soixante ans du véhicule, voici venir la Renault 4Ever Trophy, qui fête aussi les 25 ans du raid solidaire 4L Trophy et pose les bases d'un futur SUV 100% électrique.

Rappeler le style 4L, amener de la modernité

Ce nouveau modèle est "la seconde réinterprétation électrique d'un modèle iconique dans le cadre de la Renaulution", après la Renault 5 Prototype, avec le maintien de certains aspects stylistiques de la 4L.

On retrouve ainsi la silhouette générale, la vitre latérale arrière en trapèze arrondi au-dessus de la roue arrière, des flancs nus à l'avant et des ailes coiffant entièrement les arches de roue.

A ces éléments historiques s'intègrent des éléments modernes comme le galbe plus prononcé et la calandre faisant la part belle aux éclairages LED, avec des feux ronds utilisant la technologie Matrix LED et des feux arrière en forme de gélule rappelant les feux originaux de la 4L.

La Renault 4Ever Trophy joue la carte Off Road avec son style limite buggy et propose des jantes 19 pouces et des roues disposant d'un compresseur pour régler leur pression depuis l'habitacle.

Certains éléments ne passeront pas le stade du concept, comme les rétroviseurs caméras ou les poignées de portière affleurantes. Le véhicule est conçu autour d'un moteur électrique de 100 kW / 136 chevaux avec une batterie de 42 kWh positionnée en milieu de châssis.

A noter que le modèle en démonstration au Mondial de l'Auto est dépourvu de finitions de l'habitacle, Renault gardant le secret du design de l'intérieur de sa future Renault 4 électrique.

Un futur SUV 100% électrique en segment B

Véhicule concept, la Renault 4Ever Trophy n'en est pas moins la préparation d'un SUV 100% électrique qui se voudra "à l'aise aussi bien à la ville que dans les zones rurales reculées".

Il sera conçu comme la Renault 5 Prototype et la future Renault 4 électrique sur la plateforme commune CMF-BEV et construit en France au sein du pôle ElectriCity de Renault dans le Nord.

A noter que la Renault 4 nouvelle génération tiendra plus du positionnement de l'actuel Captur, tandis que la R5 reprendra celui de la Clio. Le constructeur a déjà indiqué que véhicule 100% électrique sera produit sur le site de Maubeuges à partir de 2025.