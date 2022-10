Renault : bientôt un réseau de bornes de recharge électrique ultrarapides

Alors que l'Europe entend accélérer le déploiement du maillage des bornes de recharge électrique et hydrogène ces prochaines années, le constructeur Renault va lancer son propre réseau dans plusieurs pays européens, dont la France.

Il passera par sa filiale Mobilize qui annonce la création d'un réseau Mobilize Fast Charge prévoyant de bâtir 200 stations en Europe, dont 90 en France, équivalant à une station de recharge tous les 150 km sur les grands axes autoroutiers.

A côté des Superchargers de Tesla ou du réseau Ionity, Renault et Mobilize veulent mettre en avant des capacités de charge ultrarapide allant jusqu'à 400 kW. Les stations seront installées sur des sites du réseau Renault positionnés à quelques minutes des sorties d'autoroute et des voies rapides.

Des stations rapides et accueillantes

Elle seront accessibles à tous types de véhicules électriques et disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7, avec 6 points de charge à disposition. Les stations de charge s'accompagneront de zones de détente pour prendre un café, profiter d'un accès WiFi ou charger son téléphone portable.

Le réseau Mobilize Fast Charge s'appuiera sur un système intelligent de stockage d'énergie combinant approvisionnement au réseau de distribution d'électricité, stockage stationnaire (via des batteries de véhicules électriques) et production d'énergie par panneaux photovoltaïques, avec une puissance instantanée de 600 kW pour garantir suffisamment d'énergie en cas de recharges simultanées.

Une gestion d'énergie intelligente

La gestion passe par Mobilize Power Solutions qui va gérer les implantations et le dimensionnement des stations de recharge. L'arrivée de Renault sur le segment des bornes de recharge est une petite surprise, même si le constructeur avance sur plusieurs fronts en matière de motorisation électrique et que les pouvoirs publics commencent à demander une accélération de la cadence en prévision de l'arrêt des ventes de véhicules thermiques neufs d'ici 2035 en Europe.

Le constructeur peut compter sur l'expertise de sa filiale mais aussi sur son réseau de concessionnaires pour prendre les devants sur ce marché qui devra alimenter quelque 17 millions de voitures électriques durant la prochaine décennie.

Le domaine reste complexe et en partie standardisé, avec d'importants coûts de mise en service qui ont pu freiner d'autres constructeurs et acteurs de l'énergie. En cherchant à bâtir une expérience complète, avec les bornes mais aussi des zones de détente, et une charge très rapide disponible pour toutes les marques, Renault et Mobilize espèrent donc se différencier avant que le marché ne se densifie rapidement.