Rivian : le concurrent de Tesla est toujours bien vivant

Le constructeur de véhicules électriques confirme la production de plusieurs milliers d'exemplaires et rassure sur ses promesses de livraison.

Le constructeur Rivian s'est engagé dans la course aux véhicules purement électriques avec des soutiens de poids (Ford, Amazon...) mais son entrée en Bourse a été durement éprouvée par les difficultés accumulées et renforcées avec les pénuries de composants et le coût grandissant des matières premières.

Les quelques centaines d'exemplaires de son SUV produits jusqu'à présent n'ont pas forcément rassuré sur les perspectives, pas plus que la division par deux des objectifs de production, passés à 25 000 unités pour 2022.

Toutefois, celui que le milliardaire Elon Musk (Tesla) voyait aller dans le mur il y a quelques semaines a encore du répondant et le prouve en annonçant avoir produit 4401 véhicules (le pickup R1T et le SUV R1S) et livré 4467 exemplaires durant le deuxième trimestre.

Des objectifs toujours réalisables

Surtout, la firme indique être en mesure de produire le volume prévu cette année, ce qui a rassuré les investisseurs et fait gagner 10% au cours en Bourse. Le constructeur a produit jusqu'à présent 7969 véhicules depuis le démarrage de la production en fin d'année dernière et va donc devoir accélérer sérieusement la cadence sur le second semestre pour atteindre son objectif.

La montée en cadence de la production sera un jeu délicat d'équilibre avec toujours de grosses dépenses et beaucoup reste à faire pour assurer le succès financier de Rivian. Et les grands constructeurs sont en train d'arriver sur le marché avec des gammes électriques...