Tesla, Rivian, Lucid : les véhicules électriques au top des valorisations automobiles US

Après Tesla et Rivian, c'est au tour de Lucid Group de dépasser General Motors avec une valorisation de plus de 92 milliards de dollars, plaçant trois constructeurs de véhicules purement électriques aux premières places en Bourse.

Alors que Tesla caracole en tête des valorisations du secteur automobile et que son concurrent Rivian vient de faire une entrée en Bourse remarquée lui permettant de dépasser rapidement les 100 milliards de dollars de capitalisation et de passer devant les constructeurs automobiles traditionnels en ayant tout juste démarré sa première production, c'est un autre acteur spécialisé dans les véhicules électriques qui vient prendre la troisième place sur le marché US : Lucid Group.

La firme est passée devant General Motors et Ford en profitant d'une solide hausse de cours qui lui permet de revendiquer une capitalisation boursière d'environ 92 milliards de dollars (contre près de 91 milliards de dollars pour GM).

Lucid Group profite de perspectives positives et de l'engouement des investisseurs pour les pure players dans les véhicules électriques. Le constructeur ne devrait pourtant produire que 20 000 véhicules Lucid Air l'an prochain (en attendant un SUV Lucid Gravity en 2023) et quelque 500 000 unités d'ici la fin de la décennie.

Comme Rivian, Lucid Group doit mettre en place ses moyens de production, étape déjà franchie par Tesla avec toutes les problématiques associées. Elon Musk, patron de Tesla, tempérait d'ailleurs il y a quelques jours le succès de l'introduction en Bourse de Rivian en rappelant que le plus dur restait à faire, à savoir passer de la finalisation du prototype à la production des véhicules de série.

Il n'empêche, investisseurs et observateurs du marché s'accordent sur le potentiel de ces nouveaux acteurs, malgré la pénurie de composants affectant tout particulièrement le secteur automobile, et ce pour encore un an au moins.