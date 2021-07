Roborock S7 : le robot aspirateur serpillère à moins de 500 € et d’autres supers bons plans

Le Roborock S7 est le dernier-né du catalogue du constructeur. Capable d’aspirer et même de laver par des vibrations soniques, il est l’un des robots aspirateurs les plus aboutis du marché.

D’une hauteur de 9,6 cm et de 35 cm de diamètre, l’aspirateur est surmonté d’un télémètre laser lui permettant d’optimiser ses déplacements et de lui offrir une navigation méthodique.

On observe aussi sur son capot trois boutons : un retour base, un pour éteindre ou allumer et le dernier pour effectuer un lavage localisé. Une barre lumineuse est présente afin de nous indiquer l’état du robot. Le Roborock est aussi pourvu d’un collecteur à poussière de 0,4 l et d’un bac à eau de 0,3 l.

Équipé d’une batterie de 5200 mAh, il peut nettoyer pendant 3 heures maximum et se recharge en 4 h. Le robot aspirateur peut se connecter en Wifi et se contrôler via l’application Roborock. Cette dernière permet de programmer le S7 en fonction des zones et du type de sol, mais aussi d’organiser un planning de nettoyage.

