Le boîtier multimédia Mi Box S 4K au prix fou de moins de 30 € au lieu de 69,90 €, et aussi les promos du jour

La Xiaomi Mi Box S se distingue par un design simple, un carré de 9,5 cm de côté et de 1,67 cm d’épaisseur, totalement noir. Elle a l’avantage de se fondre partout, que ce soit sur un meuble ou derrière un écran. Quant à la connectique, elle est aussi toute simple : un port HDMI 2.0A, un USB 2.0, une prise jack 3,5 mm et le port d’alimentation.

La Mi Box S est fournie avec une télécommande permettant de naviguer, d’allumer ou de régler le volume par exemple. Elle propose aussi un bouton Netflix et un bouton pour Google Assistant.

La box est équipée du processeur Cortex-A53, d’une puce graphique Mali-450, de 2 Go de RAM et de 8 Go eMMC pour le stockage interne, mais libre à vous de brancher un disque dur externe en USB pour l'étendre. Sa résolution est en 4K (3 840 x 2 160 pixels) avec un rendu à 60 fps. La Xiaomi Mi Box S tourne sur Android TV dont la version est basée sur Android 9.0, elle peut supporter plusieurs formats de vidéo (H.264, MPEG-1, MPEG-2, RealVideo 10…). Elle intègre enfin un Chromecast.

