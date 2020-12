Le robot aspirateur iRobot Roomba 981, la Surface Pro 7 et l'iPhone SE 2020 à prix réduit

Commençons ce bon plan du jour avec le robot aspirateur iRobot Roomba 981 qui propose un système de nettoyage en trois étapes dans le but de vous débarrasser de toutes les saletés qui se trouvent chez vous (poils d’animaux, poussières …). Il est équipé de la technologie de navigation iAdapt 2.0 qui lui permet de se repérer à travers les différentes pièces de votre domicile, et il évite les objets et les chutes.

Le Roomba 981 doit être associé à une application mobile pour être piloté et pour programmer ses routines ménagères à distance à l’aide de votre smartphone. L’application iRobot Home est très complète et ergonomique, mais n’est pas disponible sur Windows Phone. Enfin, il est équipé d’une batterie Li-Ion qui lui permet une autonomie d’environ 2 heures.

Vous pourrez trouver le robot aspirateur iRobot Roomba 981 à 429 € au lieu de 999 € chez Amazon !



Vous trouverez également la Surface Pro 7 qui propose un écran PixelSense de 12,3 pouces, et une résolution de 2736 x 1824 pixels. Ce modèle embarque un processeur Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et une capacité de stockage de type SSD de 128 Go.

Côté carte graphique, vous pourrez profiter de la Intel Iris Plus Graphics. Pour la connectivité, on trouve des ports USB-C, USB-A, prise jack, un port Surface Connect, un port pour clavier Surface et un lecteur de carte MicroSDXC. L'appareil est également équipé de deux capteurs photo, un situé à l'avant de 5 mégapixels, et un à l'arrière de 8 mégapixels. La Surface Pro 7 est compatible avec le récent Wi-Fi 6 pour une qualité de connexion optimale et offre pas moins de 10,5 heures d'autonomie en utilisation standard.

La Surface Pro 7 est actuellement à 714 € au lieu de 1069 € chez Rakuten !





Enfin, l'iPhone SE propose un affichage 4,7 pouces et son module Touch ID, cet iPhone a tout pour plaire même son prix ! Il embarque un SoC Apple A13 Bionic, le même qui équipe les smartphones haut de gamme de la marque avec 3 Go de RAM et 64 Go à 256 Go de ROM.

À l'arrière, vous trouverez un capteur photo unique, celui-ci profite des optimisations d'iOS 13 et permet d'enregistrer de la vidéo en 4K jusqu'en 60 fps. À l'avant, vous bénéficierez d'une caméra frontale de 7 mégapixels.

La version 64 Go de l'iPhone SE 2020 est à 405 € au lieu de 489 € chez Rakuten.



