Le robot aspirateur Roborock S6 à prix cassé, mais aussi iPhone, iPad, Jabra Elite Active 75t, etc

Le bon plan du jour concerne le robot aspirateur Roborock S6 qui trouvera toujours une force d'aspiration de 2000 pa et une brosse détachable pour un nettoyage facilité. Il se repère grâce à des algorithmes pour assurer un nettoyage optimal avec la présence de plusieurs capteurs dont un LIDAR associé à la technologie SLAM (Simultaneous Localization and Mapping Algorithm), mais aussi des capteurs de proximité pour éviter de chuter par exemple dans les escaliers. Il possède un réservoir d'eau permettant de passer la serpillière grâce à deux modules fournis, et revient automatiquement à sa base en cas de manque d'énergie pour reprendre ensuite le nettoyage.

Le Roborock S6 peut toujours se piloter depuis une application sur smartphone très complète, que ce soit pour le choix des pièces ou le mode de nettoyage. Vous y trouverez la programmation hebdomadaire du nettoyage, le contrôle et le lancement à distance du robot, l'autonomie restante, le nettoyage ciblé ou sur une zone en particulier (très pratique), le niveau d'usure des pièces (filtre, brosses, capteurs,...), le réglage de la puissance d'aspiration. La batterie de 5200 mAh embarquée assure jusqu'à 1h30 d'autonomie ou l'équivalent de 250 m2 et le fonctionnement du robot aspirateur est désormais 50% plus silencieux.

L'aspirateur robot Roborock S6 est actuellement à 399 € au lieu de 469 € chez Rue du Commerce.



