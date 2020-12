Les robots aspirateurs 360 C50, S6 et S7 en promotion, mais pas que

Le bon plan du jour concerne le robot aspirateur 360 C50 qui dispose d'un pouvoir d'aspiration de 2600 Pa et est équipé d'un système de navigation qui va lui permettre d'aspirer en zigzag et de mémoriser vos pièces pour un nettoyage plus efficace et optimal.

Ce C50 est alimenté par une batterie de 2600 mAh, ce qui correspond à une autonomie d'environ 2 heures, soit 150 m². Vous pourrez programmer votre routine ménagère via l'application gratuite dédiée .

Le robot aspirateur 360 C50 est actuellement à 101 € chez Gearbest avec le coupon de réduction GB-C50SDJ. De plus, la livraison est depuis la Pologne.



Mais aussi le robot aspirateur 360 S6 qui possède un capteur laser pour scanner l'environnement à 360°, le lidar rotatif dit LDS (Laser Distance Sensor) qui opère à raison de 2160 fois par seconde afin de mesurer les distances avec précision en détectant les obstacles. Cela lui permet de localiser et cartographier en simultané, ce qui lui évite les chutes et les obstacles. Il dispose d'un pouvoir d'aspiration allant jusqu'à 1800 Pa

Il embarque une batterie de 3200 mAh qui promet 2 heures d'autonomie, et revient se charger automatiquement à sa base. Une application 360Smart sur smartphone permet de suivre l'activité du robot aspirateur dont la nuisance sonore ne dépasse pas 65 dB.

En ce moment Gearbest propose le robot aspirateur 360 S6 à 214 € avec une livraison depuis la Pologne.



Vous pourrez également trouver le 360 S7 qui propose un pouvoir d'aspiration allant jusqu'à 2000 Pa et il est équipé du nécessaire afin d'éviter les obstacles. Il peut mémoriser des cartes grâce à un capteur de distance laser pour scanner l'environnement à 360° qui va lui permettre de bien cartographier toutes les distances à nettoyer, zone de nettoyage qui peut être délimité grâce à une application mobile. Il y a par ailleurs une compatibilité avec Alexa d'Amazon.

Il est alimenté par une batterie de 3200 mAh pour une autonomie de 120 minutes, mais il revient se charger automatiquement à sa base en cas de besoin, il n'a donc pas besoin d'être assisté.Sa puissance sonore est de 65 dB, ce qui est assez silencieux.

Vous pourrez profiter du robot aspirateur 360 S7 à 249 € avec le coupon de réduction GB-S702SDJ et une livraison depuis la Pologne.



Enfin, Gearbest propose d'avantages de promotions sur plusieurs robots aspirateurs et aspirateurs-balai :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

