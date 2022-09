Rappelons-le si besoin : GTA V est sorti en 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360 avant d'être décliné sur PS4 et Xbox One, puis sur PC et enfin sur les consoles PS5 et Xbox Series. Une longévité assez surprenante à l'heure où les joueurs se lassent de plus en plus vite, surtout sur un marché ultra prolifique.

GTA V fait ainsi figure d'ovni et son succès est surtout assuré par la richesse de son contenu initial, largement dopé par le mode Online et la publication de contenu régulier et de qualité au fil des années...

Néanmoins, les choses pourraient changer prochainement puisque le site officiel de Rockstar affiche un étrange message. Le studio remercie ainsi les équipes qui ont participé à GTA V et GTA Online au fil des années et à l'ensemble des contributeurs au titre depuis 2013. Le message enchaine sur la liste de tous les intervenants aux projets.

Un message qui ressemble à un adieu au titre... Et qui suggère l'arrivée de la suite, à savoir GTA VI.

Il se pourrait que Rockstar communique ainsi prochainement sur GTA VI et lance ainsi officiellement une période de bascule entre ses deux titres.