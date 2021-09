ExpressVPN, NordVPN... : la Russie bloque six nouveaux VPN

La Russie bloque six nouveaux services de VPN parmi lesquels ExpressVPN et NordVPN qui dénonce cette mesure pour le contrôle gouvernemental du contenu.

ExpressVPN, Hola! VPN, IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN et Speedify VPN. Le Service fédéral de supervision des communications, des technologies de l'information et des médias de masse (Roskomnadzor) a annoncé la semaine dernière le blocage de ces six services de VPN en Russie.

Ce n'est pas une première en la matière, avec déjà un précédent concernant une restriction pour l'utilisation en Russie des services Opera VPN et VyprVPN qui avaient été qualifiés de menaces. L'agence russe de surveillance des télécommunications avait pointé du doigt des services permettant de contourner des restrictions d'accès à des contenus illégaux.

De la même manière, Roskomnadzor considère que les nouveaux VPN bloqués permettent de consulter des contenus interdits et créent des conditions propices à des activités illégales, notamment en lien avec la distribution de drogues, la pédopornographie, l'extrémisme et la propagande suicidaire.

Pour l'utilisation de services de VPN à des fins technologiques, des entreprises russes ont néanmoins la possibilité de faire partie d'une liste blanche.

NordVPN s'inquiète d'un contrôle accru d'internet

Dans une réaction obtenue par Bloomberg, NordVPN déclare : " La Russie a déjà une longue liste de sites web, d'applications de messagerie et d'autres services numériques qui sont sur liste noire. […] Les plans visant à bloquer les VPN ne sont qu'une autre mesure pour renforcer le contrôle gouvernemental sur les communications en ligne. "

NordVPN indique avoir détruit ses serveurs en Russie après une tentative d'accès du gouvernement russe en 2019, et ajoute qu'il continuera à proposer ses produits via les canaux disponibles.