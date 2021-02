Salto souligne une dynamique d'abonnements qui s'accentue

Difficile d'avoir des chiffres précis pour la plateforme de streaming vidéo et de télévision par abonnement Salto. Après le lancement officiel le 20 octobre à l'initiative de France Télévisions, M6 et TF1, le directeur général de Salto assure à l'AFP que le service " capte 20 % de la croissance du marché français de la SVOD en OTT (ndlr : Over The Top ; hors offre du FAI). "

Cette tendance pour fin 2020 laisse supposer une offre qui suscite un réel intérêt - ou du moins une curiosité - avec un nouvel abonnement sur cinq obtenu par Salto parmi les offres vidéo à la demande par abonnement en France. En ayant en tête le succès rencontré par Netflix et Disney+, ce n'est sans doute pas négligeable.

Pour autant, il demeure compliqué d'en juger pour le moment. Thomas Follin n'a notamment pas commenté l'information des Échos selon laquelle Salto avait attiré 200 000 abonnés fin décembre, dont 60 000 payants.

Il faut rappeler que Salto propose un mois d'essai gratuit. D'après le directeur général de Salto, " la dynamique d'abonnements s'accélère. " Il souligne par ailleurs que 60 % des contenus visionnés sont français.

Salto va étendre sa disponibilité sur les téléviseurs connectés, en plus des boîtiers Android TV et Apple TV, ainsi que sur les box de Bouygues Telecom. Une confirmation concerne par ailleurs un accès sur un canal dédié de la TNT dans le cadre d'une expérimentation avec la technologie HbbTV... qui était un peu tombée aux oubliettes.