Samsung : la stratégie du Tigre pour surpasser Apple

Le groupe Samsung est leader mondial des ventes de smartphones mais certains marchés importants, comme aux Etats-Unis, font de la résistance et privilégie les produits d'Apple.

Pour s'imposer comme leader, la firme souhaiterait mettre en place une " stratégie du Tigre " en cette année du Tigre d'eau. Le Korea Herald rapporte qu'une quarantaine de cadres ont été réunis deux jours avant l'ouverture du salon CES 2022 de Las Vegas pour poser les grands axes de cette opération.

Le terme " Tiger " fait référence aux différents points de la stratégie : devenir numéro un dans toutes les catégories de produits, améliorer la part de marché des modèles premium, réduire l'écart avec Apple, étendre la présence sur les produits et les accessoires et atteindre les objectifs de ventes.

Les grands pontes de Samsung ont assisté à cette réunion qui a mis l'accent sur l'expérience mobile (ou MX) pour capter l'attention des jeunes générations envers les gammes Galaxy et les gadgets et accessoires de la marque.

Le Korea Herald note que cette stratégie du Tigre est aussi une réaction face à la perte de terrain de Samsung sur le segment d'entrée de gamme et à sa quasi-absence du marché mobile chinois, pourtant le plus vaste au monde.

A défaut de toucher des pays comme la Chine et l'Inde, c'est vers le segment premium et les marchés US et européens que Samsung voient son salut dans les smartphones, malgré la concurrence grandissante des fabricants chinois sur ces mêmes territoires.

Si la gamme Galaxy S se cherche un second souffle qu'elle pourrait trouver en récupérer des éléments des Galaxy Note, Samsung peut compter sur son avance dans les smartphones avec écran repliable portés par les gammes Galaxy Z qui profitent d'un intérêt marqué du public malgré leur prix élevé et leur rareté.