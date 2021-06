Samsung : une caméra rotative pour les prochains smartphones avec écran pliable

L'arrivée des écrans souples mobiles a ouvert la voie à des appareils mobiles exploitant les nouvelles possibilités des écrans repliables, enroulables ou bientôt étirables, avec de nouveaux designs faits de charnières et de systèmes rotatifs.

La réflexion se poursuit en coulisses pour imaginer les solutions de demain et Samsung a obtenu il y a peu un brevet sur un système de capteur photo rotatif qui pourrait prendre place dans un smartphone avec écran repliable.

Le brevet décrit un mécanisme pivotant sur lui-même qui pemrettrait d'utiliser les mêmes capteurs photo pour prendre des selfies ou réaliser une vue d'ensemble comme un capteur dorsal.

L'avantage du dispositif montré ici est sa simplicité d'utilisation et l'absence de mécanismes compliqués (et plus ou moins fragiles) pour assurer la rotation de la ou les caméras grâce à un système monté sur pivot.

Il serait ainsi utilisable aussi bien lorsque le smartphone est déplié ou replié (voire semi-replié comme aime le faire le Galaxy Z Flip) tout en prenant peu d'espace. L'ensemble est complété par un détecteur de mouvement permettant de savoir dans quelle position est l'appareil.

A voir maintenant si Samsung ira au-delà de la bonne idée mise sur le papier et proposera dans de futures versions ce type de module photo pivotant. En attendant, le groupe coréen devrait dévoiler sous peu de nouvelles évolutions de ses modèles Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, en reprenant l'essentiel du design des versions actuelles.