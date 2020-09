Samsung Galaxy Z Fold S : un smartphone à la Surface Duo pour 2021 ?

Avec le Galaxy Fold, renouvelé en Galaxy Z Fold 2, et le Galaxy Z Flip, le groupe Samsung compte déjà deux types de smartphone avec écran souple pliable, l'un dans le sens de la hauteur et l'autre dans celui de la largeur.

Le fabricant propose ainsi un modèle se repliant comme un livre tandis que l'autre renouvelle le format clapet. Selon les dernières rumeurs, la firme travaillerait sur un troisième type de smartphone avec écran pliable.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Le Galaxy Z Fold S se présenterait comme un smartphone ressemblant au Surface Duo de Microsoft, avec la capacité de pouvoir être utilisé comme un livre avec l'écran sur la face interne ou bien en le retournant de manière à avoir un écran sur chaque face.

Microsoft Surface Duo

Mais alors que le Surface Duo utilise deux écrans et un ingénieux système de charnière, il se murmure que le futur Galaxy Z Fold S de Samsung utiliserait un unique affichage souple AMOLED capable d'être plié dans un sens comme dans l'autre.

L'autre face serait composée d'un dos en verre mais on ne sait pas encore si elle présentera un affichage secondaire. La configuration interne n'est pas connue non plus et il faudra attendre 2021 pour espérer en savoir plus !