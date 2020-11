Xiaomi relance une série Redmi Note 9, cette fois avec 5G

Le groupe Xiaomi lance sa série de smartphones Redmi Note 9 qui...Attendez, elle n'a pas déjà été annoncée en début d'année, cette famille Redmi Note 9 ? Hé bien si, mais ce ne sont pas les mêmes !

D'abord, ils ont maintenant un bloc photo dans un cercle au lieu d'un carré et ensuite ils sont désormais compatibles 5G, même si l'on trouve dans le lot un nouveau Redmi Note 9 4G.

Redmi Note 9 Pro 5G

Le chef de file est le Redmi Note 9 Pro 5G qui propose un grand affichage 6,67 pouces FHD+ LCD avec rafraîchissement 120 Hz et échantillonnage 240 Hz et un SoC Snapdragon 750G (annoncé en septembre 2020) avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage en UFS 2.2. Il intègre un modem 5G Snapdragon X52 et des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

On trouvera à l'arrière un grand bloc photo de 4 capteurs dont le module principal est un capteur 108 megapixels f/1,75 avec pixel binning 9 en 1. Il est accompagné d'un ultra grand angle de 8 megapixels f/2,2 avec angle de vision 120 degrés et du'n capteur macro 2 megapixels. Un second capteur 2 megapixels servira à récupérer les données de profondeur.

Le Redmi Note 9 Pro 5G propose aussi une batterie de 4820 mAh avec une charge rapide 33W bienvenue et un lecteur d'empreintes sur la tranche.

Redmi Note 9 5G

Le Redmi Note 9 5G lui ressemble beaucoup, mais propose un écran 6,53 pouces FHD+ restant en 60 Hz et un SoC Dimensity 800C de MediaTek avec modem 5G sub-6 GHz intégré.

A l'arrière, un triple capteur photo exploite un module principal 48 megapixels associé à un ultra grand angle 8 megapixels et un module macro 2 megapixels, mais la batterie passe à 5000 mAh pour une charge ramenée à 22,5W.

Redmi Note 9 4G

Enfin, le nouveau Redmi Note 9 4G opte pour un SoC Snapdragon 662, mais grimpe encore côté batterie avec une capacité de 6000 mAh. Il embarque lui aussi un écran 6,53 pouces FHD+ 60 Hz et un triple capteur photo, mais aligné plus classiquement en angle et à la verticale, avec une même configuration 48 / 8 / 2, le plus capteur servant pour l'effet bokeh.

Les trois smartphones tournent sous Android 10 avec surcouche MIUI 12 et les tarifs restent assez agressifs tout en assumant une certaine montée en gamme :

Redmi Note 9 Pro 5G 6 / 128 : 1599 yuans (204 €)

(204 €) Redmi Note 9 Pro 5G 8 / 128 : 1799 yuans (230 €)

(230 €) Redmi Note 9 Pro 5G 8 / 256 : 1999 yuans (255 €)

Redmi Note 9 5G 6 / 128 : 1299 yuans (166 €)

(166 €) Redmi Note 9 5G 8 / 128 : 1499 yuans (191 €)

(191 €) Redmi Note 9 5G 8 / 256 : 1699 yuans (217 €)

Redmi Note 9 4G 4 / 128 : 999 yuans (128 €)

(128 €) Redmi Note 9 4G 6 / 128 : 1099 yuans (140 €)

(140 €) Redmi Note 9 4G 8 / 128 : 1299 yuans (166 €)

(166 €) Redmi Note 9 4G 8 / 256 : 1499 yuans (191 €)



