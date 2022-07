Les 72 heures Samsung chez Cdiscount avec des réductions sur les SSD, smartphones, téléviseurs, tablettes...

Jusqu'au 1er août à 12h, Cdiscount propose sur son site de très nombreuses réductions sur une sélection de produits Samsung avec des smartphones, des tablettes, des téléviseurs, SSD ou encore de l'électroménager. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée des 72 heures Samsung.

Vous pourrez profiter d'un bon de réduction avec jusqu’à 170 € de remise immédiate sur une sélection de produits uniquement pour les membres Cdiscount à volonté avec les codes suivants :

-5% avec le code SAMCDAV5

-10% avec le code SAMCDAV10

-15% avec le code SAMCDAV15

Prenons par exemple la montre connectée SAMSUNG Galaxy Watch4 4G qui profite de 10% de réduction avec le code SAMCDAV10 pour les membres.

Elle intègre un écran SuperAMOLED de 1,36" avec une définition de 450 x 450 px et se dote d'une protection Gorilla Glass DX+. Elle inclut une lunette rotative qui facilite la navigation sur la montre.

Du côté des fonctionnalités de santé, elle embarque un podomètre, un cardiofréquencemètre, un capteur SpO2, un électrocardiogramme et un capteur d'impédance. De plus, elle bénéficie aussi du GPS. Pour l'autonomie, elle est dotée d'une batterie de 361 mAh permettant de tenir plus de 24 heures avec une utilisation soutenue avec moins de deux heures pour se recharger. Enfin elle intègre 1,5 Go de RAM, 16 Go de stockage et un processeur Exynos W920.

Sur le site de Cdiscount, la montre connectée SAMSUNG Galaxy Watch4 4G 44 mm est au prix réduit de 179 € avec le code de réduction SAMCDAV10.



Voici notre sélection des meilleurs bons pour l'opération "Les 72h Samsung" :

Smartphone

TV

Tablette tactile

Électroménager

Réfrigérateur Side by Side 647 L Samsung RS66A8100S9 (411+236) à 858 € avec le code SAMCDAV15





Son

Barre de son 2.1 Samsung HW-T420 150W à 122 € avec le code SAMCDAV5



SSD

SSD interne 980 1 To M.2 NVMe (MZ-V8V1T0BW) à 88 € avec le code SAMCDAV10



Tous les produits Samsung en promotion sont accessibles sur cette page.

Et n'oubliez pas de consulter nos précédents bons plans avec le OnePlus 10 Pro à -200 € mais aussi des réductions sur l'Apple Watch SE, le casque Philips H4205... ou encore le PC portable gamer Acer Nitro 5 à prix réduit avec du Logitech, Razer, TCL...