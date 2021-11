Evénement Samsung le 19 novembre : le SoC Exynos 2200 avec GPU AMD se montrera-t-il ?

Avec les rumeurs régulières autour du SoC Exynos 2200, cette puce mobile qui doit accueillir une partie graphique mRDNA 2 d'AMD, toute annonce d'un événement Exynos chez Samsung laisse espérer une présentation officielle.

Le géant coréen a commencé à teaser autour d'un événement organisé le 19 novembre prochain sur ce thème et avec le slogan "tout change le 19 novembre 2021", ce qui peut laisser espérer une annonce.

C'est que la puce promet des caractéristiques avancées, entre son CPU utilisant des coeurs ARM Cortex en ARMv9 et son GPU issu d'une collaboration avec AMD qui doit amener des fonctions comme le support du ray tracing et du VRS (Variable Rate Shading) pour des expériences ludiques encore plus poussées.

Toutefois, Samsung ne donne aucune indication sur ce qui sera annoncé et déjà des voix s'élèvent pour exprimer leurs doutes. Le leaker Ice Universe, au fait des projets mobiles de la marque coréenne, indique déjà ne pas croire que l'Exynos 2200 y sera présenté.

Récemment, la rumeur du développement d'un nouveau SoC Exynos 1250 positionné en en milieu de gamme, a circulé et c'est peut-être lui qui pourrait faire l'objet d'une annonce.

Il y a aussi la rumeur selon laquelle la future série Galaxy S22 ne serait finalement proposée qu'avec le SoC Snapdragon 898 de Qualcomm, ce qui pourrait suggérer que Samsung réservera l'Exynos 2200 à d'autres usages ou bien le reportera à d'autres smartphones plus tard l'année prochaine.