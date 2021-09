Samsung Exynos 2200 : un coeur puissant ARM Cortex-X2 à bord

Lorsque l'on a évoqué le SoC Exynos 2200 devant équiper les smartphones Galaxy S22 de Samsung l'an prochain, il a souvent été question de la partie GPU dans la mesure où elle troquerait l'habituelle solution ARM Mali par une partie graphique mRDNA conçue avec AMD.

Elle doit donner un coup de fouet aux performances graphiques et rattraper un retard régulier sur les plates-formes Snapdragon de Qualcomm. Le CPU de l'Exynos 2200 ne devrait toutefois pas décevoir non plus avec une solide configuration gravée en 4 nm.

Samsung Exynos 2100

Le leaker Ice Universe évoque cette dernière en affirmant qu'elle sera octocore et organisée en tri-cluster de type 1 + 3 + 4 (1 coeur très puissant, 3 coeurs puissants et 4 coeurs économiques).

Exclusive! Exynos 2200 official version frequency data

CPU: 1× Cortex-X2 2.9GHz + 3 × 2.8GHz + 4 × 2.2GHz

GPU: AMD GPU 1250MHz — Ice universe (@UniverseIce) September 15, 2021

Il ajoute que le coeur très puissant sera de type ARM Cortex-X2 avec jeu d'instructions ARMv9 et cadencé à 2,9 GHz. Les trois coeurs suivants (non précisés) seront à 2,8 GHz et les 4 coeurs économiques (non précisés non plus) atteindront 2,2 GHz.

On peut penser qu'il s'agira des coeurs ARM Cortex-A710 et ARM Cortex-A510, également en ARMv9. Le leaker ajoute en outre que la partie GPU AMD aura une fréquence de 1250 MHz. Il s'agirait là de la plus haute configuration et destinée au futur Galaxy S22 Ultra.

Tout ceci devrait apporter beaucoup de puissance et une capacité à mieux se positionner face à l'offre premium de Qualcomm (Snapdragon 895 / 898) qui pourrait toutefois dégainer une septième génération de GPU mobile Adreno.